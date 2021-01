Gibt‘s bald eine neue Buslinie ins Hafenviertel?

Mehr als 100 Linzer Unternehmen mit ihren in Summe rund 2600 Mitarbeitern würden davon profitieren: einer neuen Schnellbuslinie in den Stoßzeiten vom Hauptbahnhof in die Industriezeile. FP-Stadtvize Markus Hein will diese noch heuer im Gemeinderat absegnen lassen. Geschätzte Kosten dafür: 290.000 Euro.