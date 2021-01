Geimpfte Bürgermeister | Schul-Bewegung

Schul-Bewegung. Was neben der Impfmisere - das zeigen die vielen Leser-Reaktionen - am meisten aufregt: Die höchst unbefriedigende Situation an den Schulen. Oder besser gesagt: um die Schulen, denn in den Schulen ist ja nur eine Minderheit der Kinder. Oder sollte nur eine Minderheit sein. Auch darüber wird heiß diskutiert: Wer soll, wer darf in die Betreuung? Die Regierung verlangt, man möge nur dann die Kinder in Schulen oder Kindergärten schicken, wenn es nicht anders geht. Dazu hört man, dass an manchen Schulstandorten bis zu 80 Prozent anwesend seien, weshalb Lehrergewerkschafter Kimberger eine Begrenzung des Betreuungsangebotes fordert. Das sieht wiederum die Elternvertreterin anders. Heiße Debatten geführt werden auch um den Umstand, dass zwar die Schulen zu, die Skilifte aber offen bleiben. Durch den langen Fernunterricht, so wird immer stärker befürchtet, würden Bildungslücken immer deutlicher aufklaffen. Und Defizite sieht man auch bei der körperlichen Ertüchtigung der Schüler, längst registriert man Corona-bedingte Bewegungsmankos. Ja, es wird wirklich Zeit, dass endlich wieder Bewegung Richtung Schulen entsteht!