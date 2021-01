Vortritt bei Impfung dank Spende

Bürgermeister, Politiker und Angehörige, die sich noch vor Risiko-Patienten drängen um geimpft zu werden, sorgen derzeit in Österreich für Aufsehen (siehe Seiten 2/3). Salzburg ist dabei keine Insel der Seligen. Nachdem schon bei den allerersten Impfungen die Salzburger Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) zum Zug kam, sollen sich jetzt ganze Familien frühzeitig den Impfstoff erschlichen haben. „Krone“-Informationen zufolge sollen zumindest zwei Familien großzügig an ein Seniorenwohnheim in der Stadt Salzburg gespendet haben und im Gegenzug gleich mitgeimpft worden sein – ohne überhaupt zur Risikogruppe zu gehören.