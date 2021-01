„Kinder gehören jetzt zurück in die Schulen!“

Der Lockdown dauert jetzt schon sehr lange. Aus mehreren Aspekten ist das sowohl für Kinder, Jugendliche als auch Eltern und Pädagogen nicht einfach (siehe auch Seiten 4/5). Seitens der Verantwortlichen in Bildungsdirektion und Landesregierung ist man sich einig: Die Kinder gehören so schnell es geht zurück in die Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen. „Viele glauben, dass die Kinder derzeit keinen Unterricht haben“, meint Heinz Josef Zitz. „Aber das stimmt nicht. Distance Learning heißt nicht, dass wir nicht unterrichten. Lehrer und Schüler arbeiten mehr denn je.“