Biochemiker: Antivirale Wirkstoffe bald verfügbar

Eine Coronavirus-Erkrankung sei nämlich nur in der ersten, sehr frühen Phase eine typische virale Infektion, so Bischofberger, der das Grippe-Medikament Tamiflu entwickelt hat und nun mit seiner Firma Kronos Bio im kalifornischen San Mateo an neuen Krebstherapien arbeitet. Deshalb gäbe es nur zu Beginn der Infektion ein kurzes Zeitfenster von wenigen Tagen, wo antivirale Mittel sehr wirksam sein könnten. Später müsse man sich darauf beschränkten, die Entzündungsreaktion zu bekämpfen.