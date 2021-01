Melania Trump verabschiedet sich als First Lady

Trump weigert sich, Nachfolgerin durch Weißes Haus zu führen

Melania Trump soll gar nicht so glücklich über ihren Job als First Lady gewesen sein: So zog sie nach dem Wahlsieg ihres Mannes nicht gleich ins Weiße Haus ein, was zu Spekulationen führte. Auch mit der kontroversen Politik des scheidenden US-Präsidenten war sie nicht immer einverstanden, wie sie bei einem Wahlkampfauftritt im Oktober verriet. Zuletzt geriet sie in Kritik, weil sie sich weigert - wie sonst üblich - ihre Nachfolgerin Jill Biden nach der Amtsübergabe durch die Räumlichkeiten des Weißen Hauses zu führen. Trumps Vorgängerin Michelle Obama hatte sie trotz der persönlichen Differenzen zum Tee getroffen. Donald Trump pfeift ebenfalls auf Traditionen: Er wird als erster Präsident seit 1869 der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernbleiben.