Jill Biden: Kluge und einfühlsame neue First Lady

Einfühlsame Lehrerin und Kämpferin gegen Krebs

Jill Biden hat Masterabschlüsse in Englisch und Erziehungswissenschaften. Als ihr Mann Vizepräsident wurde, unterrichtete sie weiter an einem Community College. Einstige Schüler schwärmen von ihrem Einfühlungsvermögen als Lehrerin. „Lehrerin zu sein ist nicht, was ich tue, es ist das, was ich bin“, erklärte sie einmal.