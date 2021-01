Angriff aufs Kapitol: Rücktritte, weiterer Toter

Am Tag zuvor hatte es Trump noch unterlassen, den gewaltsamen Angriff auf den Sitz des US-Kongresses explizit zu verurteilen. Nun zeigte er sich „empört“ über die Randale seiner Anhänger. In einer kurzen Ansprache am Donnerstag rief er das Land zur „Versöhnung“ auf. Die Demonstranten hätten mit ihrer Aktion „den Sitz der amerikanischen Demokratie beschmutzt“.