ZDF-„Traumschiff“ bleibt wegen Corona im Hafen

„Auch im Hinblick auf die Szenen an Bord des Schiffs kommt es nach derzeitigem Planungsstand nicht zu Änderungen - sie entstehen voraussichtlich ab März“, heißt es weiter. Da die MS Amadea zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich noch in Deutschland vor Anker liegen wird, lässt sich daraus folgern, dass die Dreharbeiten unter Nordseehimmel stattfinden. Es wäre nicht das erste Mal, dass das „Traumschiff“-Team so eine Situation meistert.