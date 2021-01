Bergretter nach Lawinen: „Schaltet euer Hirn ein!“

„Liebe Skitourengeher, ich appelliere an eure Vernunft und an euren Hausverstand!“, mahnt Kurt Müller von der Bergrettung Klagenfurt. Nach mehreren Lawinenabgängen am Wochenende - wir haben berichtet - macht er sich Luft und wendet sich via Social-Media-Plattform Facebook an alle Wintersportler.