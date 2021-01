SPÖ macht Anschober für Test-Chaos verantwortlich

Anschober schreibt in einer Anfragebeantwortung, dass für die Bundesländer in der österreichischen Teststrategie ab 12. Oktober 2020 die Möglichkeit für den Einsatz von Antigen-Tests bei Screenings in Einrichtungen mit besonders exponiertem Personal (vor allem in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen) geschaffen worden sei. „Eine eigene Weisung an die Landeshauptleute/Landesgesundheitsbehörden dazu gab es nicht.“