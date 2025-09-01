Schumacher rechnet ab: „Erste Klasse Volksschule!“

Hamilton will optimistisch bleiben

Der Fehler lag eindeutig bei Hamilton, ist sich Sky-Experte Schumacher sicher und fällt ein knallhartes Urteil: „Erste Klasse Volksschule!“ Der Brite habe schließlich genug Erfahrung, um so einen Fehler zu vermeiden. „Also so langsam bin ich auch etwas ratlos, weil er kann es auf der einen Seite, aber ist scheinbar unter immensem Druck“, schüttelt Schumacher den Kopf.