Neue AGB bei A1-Tochter Bob: Es wird teurer!

Neu ist die bei Diskont-Angeboten seltene, aber bei den drei großen Netzbetreibern gängige jährliche Einmalzahlung einer „Servicepauschale“, hier in Höhe von 25 Euro. Außerdem räumt man sich eine Indexsicherung ein, kann Tarife also in Zukunft analog zur Inflation erhöhen. Über das im Tarif inkludierte Paket hinaus aufgebrauchtes Datenvolumen, auch beim Roaming, wird teurer. Je nach Tarif steigt der Preis pro Gigabyte um ein bis zwei Euro.