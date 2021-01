EU macht Bosnien wegen Flüchtlingslager Vorwürfe

Grüne fordert „echtes europäisches und solidarisches Asylsystem“

Ska Keller, die Fraktionschefin der Grünen im Europäischen Parlament, gibt der EU eine Mitschuld an den Zuständen. „Die EU hat ganz klar eine Mitverantwortung an der Situation in Bosnien. Die Flüchtlinge, die dort stranden, wurden oft unter Gewaltanwendung und illegal aus Kroatien zurückgedrängt“, sagte Keller der „Welt“. Es brauche ein sofortiges Ende der illegalen Abdrängung in Kroatien und „ein echtes europäisches und solidarisches Asylsystem, was weder Menschen in Not noch einzelne Menschen im Stich lässt“.