Bosnien: Migranten obdachlos im Schneechaos

Neben SOS Balkanroute versuchen eine Handvoll anderer Hilfsorganisationen seit Tagen, neue Unterkünfte für die gestrandeten Menschen zu finden. Zunächst sah es nach dem Brand des Lagers Lipa so aus, also könnten die Migranten in einer verlassenen Fabrikshalle in Bihac untergebracht werden. Allerdings war der Widerstand der Anrainer zu groß.