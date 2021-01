Auswertung zeigt: In der Krise lockt Regionales

Das Feinschmecker-Magazin Falstaff hat dem aktuellen Trend nach Märkten nachgespürt und die Hotspots für Gourmets in ganz Österreich aufgetan. In Kärnten werden der Benediktinermarkt in Klagenfurt sowie der Villacher Wochenmarkt empfohlen. Vor allem das vielfältige Angebot überzeugt.