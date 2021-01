Lockdowns mit Folgen: Kinder auf sozialem Rückzug

Psychische Belastung zeigt sich in körperlichen Beschwerden

Wenn die Seele schmerzt, tut sehr oft der Körper weh. „Gefühle wie Angst und Trauer können Kinder nicht so gut ausdrücken wie Wut und Ärger“, sagt Kathrin Sevecke, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Hall und Innsbruck. Bei körperlichen Beschwerden auch die Psyche beachten, lautet daher der Appell an die Eltern.