Rauswurf aus Sitzung wirft Grundsatzfrage auf

Die Bundesverordnung erlaube die Teilnahme

„Durch diese Vorgangsweise des Bürgermeisters wurde ich in meinem Recht verletzt, eine öffentliche Gemeinderatssitzung zu besuchen“, führt der Brüskierte in seiner Aufsichtsbeschwerde an die BH Imst an. Diese Rechtsmeinung begründet Dobler, der angeblich rechtlich beraten wird, mehrfach: „Erstens finden wir die relevante Passage in der damals und auch jetzt gültigen Covid-19-Schutzmaßnahmen- bzw. Notmaßnahmenverordnung des Bundes.“