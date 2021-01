Buchen im Lockdown: Mehr Kontrollen, harte Strafen

Verstärkt Kontrollen in Hotels und Beherbergungsbetrieben

Die Polizei wirke durch viele Maßnahmen an der Eindämmung der Corona-Pandemie mit, etwa durch Kontrollen an den Grenzen oder der Überwachung der notwendigen Ausgangsbeschränkungen, erklärte Nehammer. „Ich habe daher den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit beauftragt, verstärkt Kontrollen in Hotels und Beherbergungsbetrieben - gemeinsam und in Absprache mit den Gesundheitsbehörden - vorzunehmen“, so der Innenminister.