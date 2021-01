„Stalin Döner“ in Moskau schließt nach Protesten

Verklärung der Sowjetzeit

Stalin wird von vielen Russen, die die Zeit in der Diktatur verklären, verehrt. Die Rechtfertigung des kommunistischen Terrors werde in dieser Atmosphäre in Russland immer mehr zur Normalität, beklagt die Organisation Memorial. So würden etwa in der Diktatur gebräuchliche Worte wie „Volksfeinde“ und „ausländischen Agenten“ wieder vermehrt von Behören verwendet werden. Auch in der Ausweitung der Befugnisse des Geheimdienstes und schärferen Polizeikontrollen vor allem beim intellektuellen Leben im Land sieht Memorial Parallelen zur Sowjet-Diktatur.