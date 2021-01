Ronaldo überholt Pele & zieht mit Rapidler gleich!

Doch wer war dieser Josef Bican eigentlich, dessen Uralt-Rekord nun vor dem Aus steht? „Pepi“, wie man ihn nannte, wurde 1913 in Wien geboren, also noch als Alt-Österreicher. Aus dem Nachwuchs des „Tschechen-Klubs“ SK Slovan Wien stammend, wurde er später dreimal österreichischer Meister mit Rapid sowie Admira Wien, ehe es ihn in die Heimat seiner Ahnen verschlug und er vor allem für Slavia Prag für Furore sorgte (vier Meistertitel).