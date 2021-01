Unfall in Passail: Auto gegen Erdwand geprallt

Gegen 20 Uhr war ein 22-Jähriger aus Graz mit seinem Pkw von Passail kommend in Richtung Weiz unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger aus Graz sowie eine 26-Jährige aus Passail. Kurz vor dem so genannten „Lammerriegel“ kam der Lenker mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache ins Rutschen, geriet zunächst aufs Bankett und stieß anschließend gegen eine Erdwand, die die linke Straßenseite begrenzt.