1651 Neuinfektionen, 36 weitere Todesopfer

Die Zahl jener, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ging im Vergleich zu Samstag zurück. 80 Patienten weniger befanden sich in Spitälern. Aktuell müssen 2246 Patienten im Krankenhaus betreut werden. Die Zahl der Intensivpatienten stieg im Vergleich zum Vortag leicht an. 372 Menschen brauchen intensivmedizinische Behandlung, um drei mehr als noch am Samstag.