Corona-Impfung: Über 80-Jährige werden kontaktiert

Für Kärntner ab dem Jahrgang 1941 und älter besteht die Möglichkeit, sich sehr rasch mit dem Corona-Impfstoff impfen zu lassen, gibt die Stadt Klagenfurt am Samstag bekannt. In Klagenfurt werden dazu alle 7000 Bürger mittels persönlichem Brief der Bürgermeisterin angeschrieben.