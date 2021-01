Real-Stars sauer wegen Verhandlungen mit Alaba

Nur zwei Superstars kassieren mehr

Rund 12 Millionen Euro netto soll Alaba pro Jahr verdienen, zudem wird über ein mögliches Handgeld in der Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro berichtet, weil er im Sommer ablösefrei vom FC Bayern kommen würde. Summen, die für Aufregung in der Real-Kabine sorgen. Zumal der ÖFB-Star damit sofort weit oben im königlichen Gehaltsranking einsteigen würde. Nur Eden Hazard und Gareth Bale bekämen mit je 15 Millionen Euro netto noch mehr, heißt es in spanischen Medien.