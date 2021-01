Nick Cave hat 2020 ein neues Album eingespielt

Für 11. Februar hat der Verlag Kiepenheuer & Witsch Nick Caves Buch „Stranger Than Kindness“ in einer zweisprachigen Ausgabe als „Reise in den kreativen Kosmos des Ausnahmekünstlers“ angekündigt. Es gewähre mit „zahlreichen Abbildungen und Faksimiles von Kunstwerken, handschriftlichen Songtexten, Fotos und Artefakten aus Caves Privatbesitz“ intime Einblicke in seinen Schaffensprozess, hieß es. Das Buch bezieht sich auf die gleichnamige, noch bis 13. Februar laufende Ausstellung Caves in der Royal Danish Library in Kopenhagen.