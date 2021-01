Gehörnter „Schamane“ führte Trump-Anhänger an

Sie glauben an krude Verschwörungstheorien, lieben ihre Schusswaffen und rotten sich gerne in lautstarken Mobs zusammen: Unter den Trump-Fans, die am Mittwoch das Kapitol in Washington stürmten, sind zahlreiche Anhänger der „QAnon“-Bewegung. Einer stach - alleine schon aufgrund seiner Kostümierung - besonders hervor. Jake Angeli, oder wie er sich nennt „Q Shaman“ oder auch „Yellowstone Wolf“, führte die Pro-Trump-Randalierer im Bison-Kostüm an.