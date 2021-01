Joan Baez: Die Folk-Fee der Friedvollen wird 80

Im Alter ruhiger

In den 80ern und 90ern brachte Joan Baez weiterhin regelmäßig Platten heraus, von der Kritik besonders empfohlen werden „Recently“ (1988) und „Gone From Danger“ (1997). Zuletzt kamen die Veröffentlichungen sporadischer auf den Markt. Die Grammy-Juroren waren ihr bei acht Nominierungen nicht so gewogen, wie man es angesichts der Qualität ihrer Musik denken sollte - immerhin bekam sie 2007 den „Lifetime Achievement Award“ fürs Gesamtwerk. Mit dem 24. Studioalbum „Day After Tomorrow“ (2008) und „Whistle Down The Wind“ (2018) legte Baez gleichwohl auch jenseits der 60 noch beeindruckende Alterswerke vor. Ihren 75. Geburtstag feierten 2016 unter anderem Paul Simon, Jackson Browne und Emmylou Harris mit, im Jahr darauf wurde sie in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen.