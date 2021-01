Ein Probelauf als Rennen ums Impfen

Neben den drei bereits fixierten Seniorenheimen in Kuchl, Schwarzach und Elsbethen bereiten derzeit mehrere Covid-Fälle im Oberpinzgau Sorgen. „Gerade in den Häusern in Mittersill und Bramberg könnte es daher noch in dieser Woche zu weiteren Impfungen kommen“, so Stöckl. Rudolph Pointner, ärztlicher Direktor des Tauernklinikums in Mittersill, ist mit dieser Bitte an den Landesvize herangetreten und hat gleichzeitig seine Hilfe angeboten, falls ärztliches Personal für die Umsetzung vor Ort benötigt wird. Ab heute soll es auch die ersehnte Schnittstelle zum Datenaustausch mit dem Bund kommen. Derzeit melden die Wohnhäuser den Bedarf direkt an den Bund und nicht an das Land.