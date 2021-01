Patienten: Stundenlanges Warten in Krankenwägen

Krankenhäuser in London kommen Medienberichten zufolge an ihre Kapazitätsgrenzen. Patienten werden demnach auf Gängen untergebracht oder müssen stundenlang in Krankenwagen warten, bis ein Bett frei wird. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Großbritannien hat am Samstag unterdessen erneut einen Rekordwert erreicht.