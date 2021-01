95 Prozent aller Beschlüsse fielen einstimmig aus

Anders als es die aktuellen Wahlkampfplänkeleien vermuten lassen würden, herrschte in der Stadtpolitik in St. Pölten im vergangenen Jahr vor allem eines – Einigkeit! Denn laut neuen Erhebungen des Magistrats wurden 2020 rekordverdächtige 95 Prozent aller Gemeinderatsbeschlüsse einstimmig getroffen. Ein Wert, über den sich auch SP-Stadtchef Matthias Stadler erfreut zeigt: „Trotz all des medialen Wahlkampfgeplänkels möchte ich mich bei den anderen Parteien für die gute Zusammenarbeit in den Zeiten vor dem Wahlkampf bedanken.“