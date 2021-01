Christian Baha: Scheinheiliges EU-Märchen

Schon vor der Krise lag die Staatsverschuldung in Deutschland bei 71, in Österreich bei 78, in Italien gar bei 132 % vom BIP. Bald befinden sich auch Österreich und Deutschland im dreistelligen Bereich. Die Corona-Hilfspakete von 1350 Milliarden Euro werden in erster Linie den besonders „bedürftigen“ europäischen Südstaaten zugutekommen, die schon vor der Pandemie pleite waren.