Wellinger hakt Vierschanzentournee schon ab

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat die Vierschanzentournee schon nach der zweiten Station abgehakt. Der 25 Jahre alte Bayer verpasste zu Silvester die Qualifikation für das Neujahrsspringen am Freitag in Garmisch-Partenkirchen (14.00 Uhr) und rechnet auch nicht damit, für die beiden Stationen in Österreich noch berücksichtigt zu werden.