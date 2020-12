EU drängt Bosnien: Flüchtlinge rasch unterbringen

„Es ist klar, dass die praktische und unmittelbare Lösung ist, das Aufnahmezentrum in Bira wieder zu öffnen“, erklärte Innenkommissarin Ylva Johansson am Donnerstag in Brüssel. Dort gebe es Heizung, Strom, fließendes Wasser und Plätze für 1500 Menschen. Die EU habe bereits finanzielle Unterstützung gegeben und weitere zugesagt. So könne die Not der im Schnee gestrandeten Menschen gelindert werden, erklärte Johansson.