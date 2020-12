Kurz: Corona-Tests bald „wie Tickets“ kontrolliert

„Wir rufen alles ab, was wir durch die Europäische Union in der Beschaffung bekommen können. Mehr können wir nicht abrufen, weil wir uns in der Europäischen Union darauf verständigt haben, dass wir nicht einzeln mit Pharmakonzernen verhandeln, um nicht intern in einen Wettbewerb zu kommen“, so Kurz. Den Beschaffungsvorgang durch die EU wollte er nicht kritisieren: Es habe niemand wissen können, das Pfizer Biontech als erster Impfstoff zugelassen wird. Man müsse nun dafür kämpfen, dass die weitere Impfstoff-Zulassung - „wenn die wissenschaftlichen Standards erfüllt sind“ - möglichst „schnell und unbürokratisch“ vorangehe, so der Kanzler.