AstraZeneca-Zulassung im Jänner „unwahrscheinlich“

Die Arzneimittel-Agentur hatte entsprechende Äußerungen ihres Direktors Noel Wathion in der Dienstagausgabe der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad gegenüber der AFP bestätigt. Die in Amsterdam beheimatete EU-Behörde gab an, der Impfstoff werde zurzeit in einem laufenden Prüfungsverfahren, dem sogenannten „Rolling Review“, beurteilt.