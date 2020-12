In Ferlach sind Silvesterfeuerwerke heuer erlaubt

„Ein bisschen Normalität“

„Was spricht also dagegen, wie in den vergangen Jahren in der Zeit von 23:45 bis 00:15 ein Feuerwerk zu entzünden und ein bisschen Normalität bei uns in der Gemeinde zu leben?“, so Appé weiter. Die Entscheidung sei in Absprache mit der Exekutive gefallen. Das Zünden von privaten Feuerwerken in der Nähe von Krankenhäusern und Pflegeheimen bleibt weiterhin verboten. Auch Zusammenkünfte und Partys sind nicht erlaubt.