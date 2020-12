Lionel Messi spricht über Rückkehr von Neymar

„Ich will nächstes Jahr wieder mit Messi zusammenspielen“, sagte Neymar vor rund einem Monat und heizte damit die Gerüchte um eine Wiedervereinigung der beiden Superstars an. Nun sprach auch der sechsfache Weltfußballer vom FC Barcelona darüber. Und der 33-jährige Argentinier ist zumindest, was eine Rückkehr von Neymar nach Spanien betrifft eher pessimistisch.