Mehr als 6000 Corona-Tote, aber Lob für Österreich

Am 25. Februar habe es die ersten Corona-Fälle in Österreich gegeben, mittlerweile seien rund 80 Millionen Menschen weltweit von der Pandemie betroffen. „Österreich war auf diese Pandemie nicht vorbereitet“, so das nüchterne Fazit des Gesundheitsministers, der daran erinnerte, dass das Land eine große Zahl an Corona-Toten zu beklagen hat. „6000 Menschen, die von uns in diesem Jahr gehen mussten.“ Während die Zahl jener, die an oder mit Corona verstorben waren, am Vortag noch bei 5931 lag, stieg die Zahl der Opfer nun auf 6059, so der Ressortchef. Gegenüber dem Vortag wurden 1868 Neuinfektionen verzeichnet.