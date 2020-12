WHO: „Müssen uns auf noch Schlimmeres vorbereiten“

Lage „nicht außer Kontrolle“

„Diese Pandemie ist sehr schlimm“, schließt sich dem Ryan an. Das neuartige Coronavirus habe sich „extrem schnell“ in der ganzen Welt verbreitet. Ryan hatte sich vor wenigen Tagen auch zur neuen Virus-Variante geäußert und Maßnahmen zur Eindämmung der Mutation gefordert: „Selbst wenn das Virus sich nun ein kleines bisschen effizienter ausbreitet, kann das Virus gestoppt werden.“ Die Lage sei also „nicht außer Kontrolle“.