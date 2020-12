1868 neue Corona-Fälle und 128 Tote in Österreich

Der Krisenstab hat am Dienstag (Stand 10.30 Uhr) exakt 1868 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus vermeldet. Außerdem wurden im 24-Stunden-Vergleich 128 Todesfälle registriert, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen - bei einem Großteil handelt es sich allerdings um Nachmeldungen aus der Steiermark. Insgesamt sind somit über 6000 Menschen mit oder an einer Coronavirus-Infektion in Österreich verstorben. In den Spitälern ist die Zahl der Patienten insgesamt um 27 angestiegen, auf den Intensivstationen ist die Auslastung um zehn gesunken.