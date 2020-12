Nicole Schmidhofer musste erneut unters Messer

Die steirische Skirennläuferin Nicole Schmidhofer ist am Sonntag im AUFA UKH Steiermark in Graz erneut operiert worden. Die 31-Jährige hatte sich am 18. Dezember in der alpinen Weltcup-Abfahrt von Val d‘Isere im linken Knie komplexe Blessuren zugezogen. Der nunmehrige Eingriff ist laut Aussendung des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) wie schon die erste Operation planmäßig verlaufen, durchgeführt erneut vom Ärzte-Trio Günter Kohrgruber, Jürgen Mandl und Johann Steinböck.