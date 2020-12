Verrückte Idee! Messi verschenkt Bier an Torhüter

Messi schaffte es beim 3:0-Erfolg der Katalanen am Dienstagabend bei Real Valladolid die historische Bestmarke in der 65. Minute zu brechen: Nach schönem Sohlen-Pass von Pedri traf der Argentinier mit seinem 644. Tor für Barca zum Endstand. Niemals zuvor hatte ein Profi für einen einzigen Klub so oft ins Netz getroffen. Der heute 80-jährige Brasilianer Pele hatte es einst auf 643 Treffer für den FC Santos gebracht.