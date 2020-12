Nehammer über Corona-Kontrollen, Asyl und Kickl

Innenminister Karl Nehammer verteidigt die türkise Absage an Kirche & Co. in der Flüchtlingsdebatte, kündigt - nötigenfalls lebenslange - Gefährder-Haft an und wirft Herbert Kickl einen Hang zu Verschwörungstheorien vor. Und: Nach dem „Freitesten“ werde die Polizei nicht vor Lokalen Corona-Tests kontrollieren, sagt er.