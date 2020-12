Türkei verlangt negativen Corona-Test vor Einreise

Niederlande erklären Deutschland zum Risikogebiet

Indes erklärten die Niederlande Deutschland zum Risikogebiet. Ab dem 29. Dezember 2020 müssen alle Flugreisenden beim Einchecken einen negativen PCR-Test vorweisen, wenn sie in die Niederlande fliegen wollen, erklärte das deutsche Außenministerium am Christtag. Gleiches gilt für Reisende per Zug, Bus oder Schiff. In den Niederlanden angekommen, wird dringend empfohlen, sich in eine zehntägige Hausquarantäne zu begeben.