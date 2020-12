Goldeck: Unsere Natur genießen

Das Ticket für die Bergfahrt kostet zwölf Euro, mit Winter Kärnten Card ist es gar kostenlos. „Die Weihnachtsfeiertage sind einfach ideal, um mit Abstand Ruhe und Entspannung in unserer Natur zu finden“, so die 35-Jährige, die darauf hinweist, achtsam mit dieser und seinen Bewohnern umzugehen. „Schützen und bewahren wir, was wir lieben“, so Sara. Das Goldeck ist neben der Bergbahn auch von Stockenboi über die geräumte 14,5 Kilometer lange Panoramastraße erreichbar. Sara freut sich bereits auf ihre nächste Winterwunderwanderung.