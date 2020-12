FPÖ: „Ungerechtigkeit gehört schnell abgestellt“

Der „Krone“-Bericht über die Debatte um das Modell der Gratis-Ganztagsschule in Wien schlägt weiter hohe Wellen. Elternvertreter orten hinter der Förderung eine Ungleichstellung gegenüber den Offenen Volksschulen. Nicht nur die Wiener ÖVP hat sich der Kritik angeschlossen und will einen Antrag im Gemeinderat einbringen, auch die FPÖ fordert eine finanzielle Gleichbehandlung. Ein Bildungsgipfel müsse gleich im neuen Jahr stattfinden, so der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.