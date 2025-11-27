Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Kassenärzten

Liesing bekommt ein großes Gesundheitszentrum

Wien
27.11.2025 08:00
So soll das Projekt nach der Fertigstellung aussehen.
So soll das Projekt nach der Fertigstellung aussehen.(Bild: AW Architekten ZT GmbH)

Baustart für die größte privat finanzierte Gesundheitsimmobilie Österreichs im Süden Wiens. Hier sollen künftig Kassenärzte, Therapeuten und medizinische Dienstleister einziehen.

0 Kommentare

Liesing hat kein öffentliches Krankenhaus, auch sonst ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung im 23. Bezirk gelinde gesagt ausbaufähig. Das wird sich ändern, allerdings dauert es noch etwa drei Jahre.

In der Fröhlichgasse Ecke Karl-Sarg-Gasse entsteht nun Österreichs größtes privat finanziertes Gesundheitszentrum. Auf 12 Geschossen sollen sich in den kommenden 36 Monate Ärzte – in erster Linie mit Kassenvertrag – Therapeuten und Medizindienstleister ansiedeln. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das Mega-Projekt MIA.

Spatenstich mit Liesings Bezirksvorsteher Gerald Bischof (links) und Porr-Chef Karl-Heinz ...
Spatenstich mit Liesings Bezirksvorsteher Gerald Bischof (links) und Porr-Chef Karl-Heinz Strauss (Mitte).(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Das MIA wird einer breiten Bevölkerungsschicht eine wohnortnahe medizinische Versorgung bieten. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei der Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrags, also der Kassenmedizin“, so Porr-Chef Karl-Heinz Strauss. Interessenten für eine Ordination oder Gemeinschaftspraxis können sich unter welcome@mia-gesund.at informieren und beraten lassen. Jede Fachrichtung wird im Haus nur einmal vertreten sein.

Das Gebäude – Auftragsvolumen: 50 Millionen Euro – wird mit einer weitgehend begrünten Hexagonfassade, grünen Erholungsflächen in den Stockwerken sowie Gärten im Dachgeschoss aufwarten. Errichtet wird das Projekt von Porr samt Partner Elin.

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 4°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
2° / 3°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
2° / 3°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
3° / 4°
Symbol wolkig

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
168.479 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.862 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
140.797 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
805 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Wien
Mit Kassenärzten
Liesing bekommt ein großes Gesundheitszentrum
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Volksoper Wien
„Aschenbrödel“ als Farbexplosion mit Fußballprinz
„Krone“-Interview
Christina Kosik: „Ich habe mein Herz geklebt“
Krone Plus Logo
Aber warum?
Von wegen Grant: Wiener fühlen sich psychisch top!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf