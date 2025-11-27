Liesing bekommt ein großes Gesundheitszentrum

„Das MIA wird einer breiten Bevölkerungsschicht eine wohnortnahe medizinische Versorgung bieten. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei der Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrags, also der Kassenmedizin“, so Porr-Chef Karl-Heinz Strauss. Interessenten für eine Ordination oder Gemeinschaftspraxis können sich unter welcome@mia-gesund.at informieren und beraten lassen. Jede Fachrichtung wird im Haus nur einmal vertreten sein.