Auch ÖVP sieht „unfaire“ Ungleichbehandlung

Die teils emotionalen Reaktionen auf den „Krone“-Bericht über die Kritik am Modell der Gratis-Ganztagsschule in Wien - Elternvertreter orten hinter der Förderung eine Ungleichstellung gegenüber den Offenen Volksschulen - macht die Brisanz des Themas mehr als deutlich. Auch die Wiener ÖVP teilt die Kritik der Eltern an der aus ihrer Sicht finanziellen Benachteiligung Tausender Familien und schießt sich auf die NEOS ein, die ja mittlerweile mit Christoph Wiederkehr den Bildungsstadtrat stellen.