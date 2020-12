England: 650 Lkw-Fahrer auf Autobahn gestrandet

Weil in Großbritannien eine ganz besonders ansteckende Mutation des Coronavirus im Umlauf ist, haben zahlreiche Länder den Reiseverkehr mit dem Inselstaat eingestellt. Die Folge: Rund 650 Lkw sind auf der Autobahn zwischen London und dem Hafen von Dover gestrandet, weil am Sonntag von dort aus der Verkehr nach Frankreich eingestellt wurde. Die Regierung in London erwägt deshalb die Einführung von Covid-19-Tests für Brummi-Lenker, um den Warenverkehr wieder aufnehmen zu können.